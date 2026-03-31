Dall' IA ai satelliti per scoprire i reati | Bari diventa laboratorio per la sicurezza del futuro

A Bari è stato firmato un protocollo di intesa tra l'Università locale e la Procura, con l’obiettivo di sviluppare attività di formazione, ricerca e divulgazione nel settore scientifico. La collaborazione prevede anche l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e satelliti per supportare le indagini sui reati. L’accordo intende promuovere l’uso di tecnologie avanzate per migliorare le procedure investigative.

Passa anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale il nuovo protocollo di intesa siglato tra Università di Bari e Procura per promuovere attività di formazione, ricerca e divulgazione in ambito scientifico. L'accordo è stato siglato ieri tra il rettore di Uniba, Roberto Bellotti, e il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi. L’intesa punta a promuovere progetti comuni in diversi ambiti strategici: dallo studio del contesto socio-economico alla tracciabilità dei reati finanziari, fino all'impiego dell'intelligenza artificiale per individuare illeciti economici e casi di violenza di genere. Il piano... 🔗 Leggi su Baritoday.it

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