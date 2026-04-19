accoltellato nella notte a pavia muore un 25enne

Nella notte a Pavia, un giovane di 25 anni è stato accoltellato nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro storico. Dopo l’intervento dei soccorsi, è stato trasportato al Policlinico San Matteo, dove è deceduto nelle ore successive. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabili.

Un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato nella notte nel parcheggio dell’area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. L’episodio è avvenuto intorno alle 3.30 e sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia. L’aggressione dopo una discussione Secondo una prima ricostruzione, il giovane, originario della Sicilia, si era trasferito da anni a Pavia e lavorava a Stradella. Nella notte aveva raggiunto il parcheggio insieme a due amici per recuperare l’auto dopo una serata trascorsa in un locale. In quel momento sarebbe avvenuto l’incontro con un altro gruppo di persone. Da lì sarebbe nata una discussione degenerata in pochi istanti nell’aggressione, durante la quale il 25enne è stato colpito con un’arma da taglio.🔗 Leggi su Feedpress.me

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