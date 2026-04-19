Accoltellato al braccio durante un tentativo di rapina

Ieri sera, un uomo di 46 anni è arrivato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare con una ferita da arma da taglio al braccio. I carabinieri della PMZ Poggioreale sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe subito un accoltellamento durante un tentativo di rapina. La vittima è stata medicata e le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili.

Ieri in tarda serata, i carabinieri della PMZ Poggioreale sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per un 46enne ferito.Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo era in via dei Bronzi di Riace quando due sconosciuti avrebbero tentato di sottrarre il.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Tentativo di rapina: 43enne accoltellato alla fermata della tramviaUn uomo di 43 anni è stato ferito nel pomeriggio di ieri, domenica 1° marzo, nei pressi della fermata Rosselli della linea 2 della tramvia, in viale... Leggi anche: Difende la fidanzata da un tentativo di rapina e viene accoltellato Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Accoltellato al braccio durante un tentativo di rapina; Choc nell'area di servizio: accoltella un camionista moldavo dopo le avances a una barista. Fendenti al braccio e alla pancia, arrestato 49enne; Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addome; Due operai di 49 e 41 anni morti a Palermo: si spezza il braccio di una gru durante i lavori, precipitati. 46enne accoltellato durante una rapina a PonticelliE' successo a Napoli, in via Bronzi di Riace. Medicato in ospedale, è stato dimesso. Avrebbe tentato di difendere il padre. Sulla versione dei fatti verifiche dei carabinieri ... rainews.it Accoltellato durante una rapina a Firenze, 25enne ferito a un braccioFirenze, 19 gennaio 2026 - Gli hanno chiesto soldi e cellulare e al suo rifiuto lo hanno aggredito con un coltello. I carabinieri indagano sull’accoltellamento a scopo di rapina di un 25enne straniero ... lanazione.it "Onorevole Francesco Emilio Borrelli, le scrivo come padre di Navarro Emanuele, il ragazzo che circa un anno e mezzo fa fu accoltellato a Casoria. All’epoca lei si espose in prima persona, dando voce a una vicenda che per noi è stata devastante. Oggi, dopo facebook