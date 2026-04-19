Accoltellato a morte fuori da un locale a Pavia vittima un 25enne di Favara

Nella notte, un giovane di 25 anni, originario di Favara, è stato ferito con un coltello durante una discussione avvenuta fuori da un locale a Pavia. La vittima è arrivata al Policlinico San Matteo in condizioni critiche e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduta poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un ragazzo di venticinque anni originario di Favara è morto la notte scorsa al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato al termine di una lite. La vittima si chiama Gabriele Vaccaro. Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle tre e trenta nel parcheggio dell'area Cattaneo, nelle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Accoltellato nella notte a Pavia, muore un 25enneUn ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato nella notte nel parcheggio dell’area Cattaneo, nelle... Pavia, 25enne accoltellato al collo: morto in ospedaleTragedia nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 in area Cattaneo, il grande parcheggio vicino a viale Matteotti a Pavia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Induno Olona, Enzo Ambrosino accoltellato a morte durante una rissa. Altri due feriti gravi: sono padre e figlio; Rissa a coltellate in strada nel Varesotto, un morto e due feriti; Rissa a coltellate a Induno Olona vicino Varese, 30enne morto nell'aggressione dopo la lite e due feriti; Induno Olona, follia nella notte accoltellato a morte un uomo di 30 anni. Sedicenne accoltellato a morte in un parco, condanna a 22 anni e 7 mesi(ANSA) - MODENA, 10 APR - Condannato a 22 anni e 7 mesi uno dei tre presunti autori dell'omicidio di Muhammad Arham, sedicenne pakistano accoltellato a morte nel marzo del 2023 al parco Novi Sad di Mo ... msn.com Accoltellato a morte in macelleria nel condominio dell’orrore: Tragedia annunciataLa vittima è un marocchino 45enne, fermato un connazionale di 10 anni più giovane. Prima la lite finita in tragedia poi la telefonata. I vicini dell’edificio di 5 piani che al piano terra ospita il ne ... msn.com Sangue e morte a Pavia: un ragazzo di 25 anni è deceduto al Policlinico San Matteo dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell'area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. L'omicidio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto ver - facebook.com facebook