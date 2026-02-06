A9 raffica di chiusure notturne tra Como e Chiasso | tratti chiusi e svincoli bloccati per una settimana

Da quicomo.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte e quella successiva, la A9 tra Como e Chiasso chiuderà in alcune tratte. La strada sarà bloccata per lavori e si prevedono disagi per chi viaggia in zona. La circolazione sarà interdetta soprattutto tra Lainate e le zone di uscita, con svincoli chiusi per tutta la settimana. I guidatori sono invitati a pianificare in anticipo gli spostamenti.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono previste due notti di chiusura della carreggiata in direzione Lainate. Il tratto interessato è quello compreso tra Lago di Como e Como Centro, dalle 22 di lunedì 9 alle 5 di martedì 10 febbraio e dalle 22 di mercoledì 11 alle 5 di giovedì 12 febbraio. La.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Approfondimenti su A9 Como Chiasso

A9, chiusure notturne tra Como Centro e Chiasso: tutte le prossime date e i percorsi alternativi

Sono state programmate chiusure notturne sulla A9 tra Como Centro e Chiasso, in direzione Chiasso, per eseguire lavori di ispezione e manutenzione nelle gallerie.

A9, prossime chiusure per trasporti eccezionali: stop tra Como Centro-Chiasso e Lago di Como

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su A9 Como Chiasso

Argomenti discussi: Raffica di chiusure sulle autostrade della Toscana la mappa per evitare problemi.

a9 raffica di chiusureA9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLIA9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLIRoma, 2 febbraio 2026 - In considerazione del peggioramento delle condizioni ... trasporti-italia.com

Manutenzione delle barriere di sicurezza, chiusure notturne in autostradaSulla Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sono stati previsti una serie ... espansionetv.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.