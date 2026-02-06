A9 raffica di chiusure notturne tra Como e Chiasso | tratti chiusi e svincoli bloccati per una settimana

Questa notte e quella successiva, la A9 tra Como e Chiasso chiuderà in alcune tratte. La strada sarà bloccata per lavori e si prevedono disagi per chi viaggia in zona. La circolazione sarà interdetta soprattutto tra Lainate e le zone di uscita, con svincoli chiusi per tutta la settimana. I guidatori sono invitati a pianificare in anticipo gli spostamenti.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono previste due notti di chiusura della carreggiata in direzione Lainate. Il tratto interessato è quello compreso tra Lago di Como e Como Centro, dalle 22 di lunedì 9 alle 5 di martedì 10 febbraio e dalle 22 di mercoledì 11 alle 5 di giovedì 12 febbraio.

