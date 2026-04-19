Accadde oggi | 19 aprile i Simpson debuttano in TV

Il 19 aprile 1987, i Simpson fecero il loro debutto televisivo nel programma di Tracey Ullman, con l’episodio intitolato

Il 19 aprile 1987 i Simpson fecero la loro prima apparizione al Tracey Ullman Show, in un episodio intitolato Good Night. Era una parodia satirica della società e dello stile di vita americani, personificati dalla celebre famiglia composta da Homer, Marge e i tre figli Bart, Lisa e Maggie. La popolare sitcom animata fu creata dal fumettista statunitense Matt Groening alla fine degli anni Ottanta per la Fox Broadcasting Company. La storia della simpatica famiglia si svolge in una cittadina statunitense chiamata Springfield. Lo show è diventato leggenda, anxhe grazie alla chiave umoristica con cui tratta molti aspetti della condizione umana, della cultura, della società in generale e della televisione stessa.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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