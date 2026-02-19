Almanacco 19 febbraio | Santo compleanni accadde oggi e proverbio del giorno
Il 19 febbraio ricorda eventi e personaggi che hanno segnato la storia, tra cui il compleanno di personaggi famosi e invenzioni fondamentali. In questa data, si celebrano anche santi e si ricordano avvenimenti storici curiosi, come il primo volo di un aereo che cambiò il trasporto mondiale. Le curiosità di oggi spaziano dagli avvenimenti più sorprendenti alle tradizioni popolari. Ogni anno, questa giornata raccoglie fatti e ricordi che continuano a influenzare il nostro presente. Oggi si scopre qualcosa di nuovo su questa data.
Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi giovedì 19 febbraio, 49° giorno del calendario gregoriano. Mancano 315 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Mansueto. Proverbio. "Primavera di febbraio reca sempre qualche guaio". 2003 – Iran, precipita un aeroplano militare con a bordo 270 soldati. Nessun sopravvissuto 2018 – In Nigeria, nello Stato di Yobe, 111 studentesse vengono sequestrate dai miliziani di Boko Haram; verranno rilasciate il 21 marzo 2020 - Il trapper Pop Smoke viene ucciso a soli 20 anni nella sua casa a Los Angeles con quattro colpi da arma da fuoco.
