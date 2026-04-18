Almanacco | Domenica 19 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 19 aprile è il 110° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 256 giorni ancora da trascorrere fino alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, compleanni di personaggi noti e si celebra un santo. L’almanacco fornisce anche un proverbio del giorno, offrendo uno sguardo sulle tradizioni e le curiosità legate a questa giornata.

Domenica 19 Aprile è il 110° giorno del calendario gregoriano. Mancano 256 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Emma di SassoniaProverbio di AprileChi fila grosso, si vuol maritar tosto; chi fila sottile, si vuol maritar d'aprileISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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