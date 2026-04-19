Abbonamenti extraurbani scontati Patto tra università e Autoguidovie

Un accordo tra un'università e una società di trasporto prevede tariffe ridotte per gli abbonamenti extraurbani. L'università conta circa 31.000 studenti e quasi 2.000 dipendenti, creando una comunità che si sposta frequentemente tra diverse zone. La collaborazione mira a offrire condizioni più vantaggiose per i trasporti di chi frequenta l’ateneo, favorendo così gli spostamenti quotidiani e le connessioni tra i vari quartieri.

Una città nella città: l’Università con i suoi 31mila studenti e quasi 2.000 dipendenti è una comunità in movimento. Lo rivela un’indagine effettuata dall’ateneo pavese che ha indagato quale mezzo abitualmente viene utilizzato da iscritti e dipendenti per raggiungere le differenti sedi. Dalle risposte fornite si evince che il 47,93% degli universitari si sposta sui bus urbani, il 41,24% va a piedi, il 28,80% usa l’auto, il 26,61% il treno e l’11,29% prende i bus extraurbani. Differenti invece le abitudini dei dipendenti: il 56,51% utilizza l’auto, l’11,50% il bus, il 10.94% va a piedi e il 9,28% in bici. "Pavia potrebbe essere molto più...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbonamenti extraurbani scontati. Patto tra università e Autoguidovie Notizie correlate Un esame verso l’integrazione. Ecco i test d’italiano per stranieri. Patto tra Cgil e Università Roma TreSi è svolta alla Camera del Lavoro territoriale di Monza la prima sessione del test di conoscenza della lingua italiana di livello A2, requisito... Welfare, Università e Gulliver : "Dalla ricerca alla pratica sociale: un patto per tutelare i caregiver"In un’epoca in cui il concetto di ’cura’ subisce scossoni profondi tra invecchiamento demografico e crisi dei modelli tradizionali, arriva da via...