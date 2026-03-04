Solofra gestione illecita di rifiuti pericolosi | denunciato il titolare di un' attività

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, insieme ai colleghi della Stazione locale e con il supporto tecnico dell’ARPAC, hanno denunciato il titolare di un’attività a Solofra per gestione illecita di rifiuti pericolosi. L’indagine, mirata a contrastare l’inquinamento del fiume Sarno, si è conclusa con l’identificazione di comportamenti non autorizzati relativi alla gestione dei rifiuti.

La società non ha provveduto alla bonifica del sito né allo smaltimento di circa 60 metri cubi di rifiuti, tra cui amianto, guaine bituminose e pneumatici fuori uso All’esito degli accertamenti eseguiti, è emerso che la società non aveva provveduto alla bonifica del sito né allo smaltimento di circa 60 metri cubi di rifiuti, pericolosi e non, depositati nell’area industriale. Tra i materiali rinvenuti figurano amianto, rifiuti misti provenienti da attività di costruzione e demolizione, guaine bituminose e pneumatici fuori uso. Alla luce delle irregolarità accertate, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intero stabilimento industriale, costituito da quattro capannoni e relativa area di pertinenza per una superficie complessiva di circa 8. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Solofra, sequestrata azienda per rifiuti pericolosi: denunciato il titolareI Carabinieri Forestali scoprono rifiuti speciali stoccati senza controllo, impianto di lavaggio irregolare e verniciatura non autorizzata: scatta il...

