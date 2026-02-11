Avella sequestrati rifiuti speciali pericolosi | denunciato il titolare di un’officina
I Carabinieri Forestali di Avella hanno scoperto un’attività di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. Durante i controlli, hanno denunciato il titolare di un’officina che operava senza le autorizzazioni necessarie. Sequestrati numerosi materiali pericolosi e sanzioni per le violazioni ambientali.
Controlli ambientali ad Avella: i Carabinieri Forestali scoprono gestione illecita di rifiuti pericolosi e attività di verniciatura senza autorizzazioni Controlli mirati contro i reati ambientali. AVELLA (AV) – Nell’ambito di un’operazione volta alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno denunciato il titolare di un’officina meccanica e carrozzeria. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per violazioni legate alla gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
