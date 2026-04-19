Abano Terme | 70.000€ per rilanciare la lettura tra i giovani

A Abano Terme, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione un fondo di 70.000 euro destinato a iniziative per promuovere la lettura tra i giovani. La misura mira a contrastare il calo delle competenze scolastiche che si verifica durante le vacanze estive. Le risorse saranno impiegate in progetti e attività rivolte ai ragazzi, con l’obiettivo di incentivare l’interesse per i libri e la lettura.

Per contrastare il calo delle competenze scolastiche durante la pausa estiva, l’amministrazione di Abano Terme ha stanziato un fondo di 70.000 euro per avviare un progetto culturale rivoluzionario che coinvolgerà dieci biblioteche del territorio. L’iniziativa, denominata Un’estate leggendaria, si concentrerà sul potenziamento della lettura per i ragazzi compresi nella fascia d’età tra i 5 e i 16 anni, con attività programmate dal 15 giugno fino al 30 settembre 2026. Investimento territoriale e dinamiche di partecipazione giovanile. Il cuore finanziario dell’operazione poggia sul contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ha permesso ad Abano Terme di assumere il ruolo di comune capofila in questa rete di biblioteche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abano Terme: 70.000€ per rilanciare la lettura tra i giovani Notizie correlate Benessere su misura ad Abano Terme: le nuove proposte dell’Hotel Columbia TermeL’Hotel Columbia Terme di Abano Terme presenta due nuovi percorsi dedicati al benessere, pensati per rispondere a esigenze diverse ma complementari:... P1 ad Abano Terme, weekend di musica tra liscio e discoAlla discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme torna un nuovo fine settimana all’insegna della musica e del divertimento, con due serate pensate per... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L'Italian Niuman Circus ad Abano Terme con gli artisti del Circo Cesare Togni dal 17 al 20 aprile 2026; Abano Terme. Il consiglio comunale vara un’estate leggendaria. Abano Terme tra acque termali, paesaggi incantati e ville di deliziaUna guida su cosa vedere ad Abano Terme tra terme storiche, Colli Euganei, ville venete, musei e i consigli sui ristoranti dove gustare una cucina tradizionale o più moderna. gazzettadelgusto.it Abano e Montegrotto, terme da record: bilancio e previsioni positive per le festività natalizieLo certifica l'ultima analisi di Federalberghi Veneto su dati dell'Osservatorio regionale e HBenchmark che fotografa un quadro decisamente positivo per il più grande bacino termale d'Europa. Gli ... rainews.it Amo Le Terme - CorriAmo CamminiAmo Le Terme | Abano Terme facebook