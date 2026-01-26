Benessere su misura ad Abano Terme | le nuove proposte dell’Hotel Columbia Terme

L’Hotel Columbia Terme di Abano presenta due nuovi percorsi benessere, ideati per soddisfare diverse esigenze. Sia chi cerca un trattamento rapido e efficace, sia chi desidera una pausa più prolungata per una rigenerazione completa, troveranno soluzioni adeguate. Le proposte sono progettate per offrire benefici personalizzati, garantendo un’esperienza di relax e benessere su misura, nel rispetto delle esigenze di ogni ospite.

L'Hotel Columbia Terme di Abano Terme presenta due nuovi percorsi dedicati al benessere, pensati per rispondere a esigenze diverse ma complementari: chi ha poco tempo e desidera un beneficio immediato e chi, invece, vuole concedersi una pausa più lunga per una rigenerazione profonda. La struttura propone due soggiorni benessere che uniscono ospitalità, cucina completa e trattamenti mirati, in un contesto termale storico e accogliente. Il primo percorso, di 2 notti e 3 giorni, è ideale per chi sente il bisogno di staccare e sciogliere le tensioni accumulate. Il soggiorno include pensione completa con bevande incluse, accesso alla piscina termale, un massaggio Ayurveda per favorire il rilassamento muscolare e un trattamento viso completo.

