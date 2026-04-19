Un guasto meccanico ha causato l’interruzione di un’ambulanza durante un trasferimento sanitario sulla Salerno-Reggio Calabria, poco prima dello svincolo di Reggio Porto. La situazione ha richiesto un intervento di emergenza per garantire la sicurezza del paziente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per risolvere la problematica e proseguire con il trasporto in condizioni di sicurezza.

Un guasto meccanico ha trasformato un normale spostamento sanitario in una gestione d’emergenza sulla Salerno-Reggio Calabria, poco prima dello svincolo di Reggio porto. Un’ambulanza, impegnata nella carreggiata Sud dell’autostrada A2, è rimasta bloccata a causa di un malfunzionamento tecnico, costringendo i soccorritori a un rapido cambio di strategia per garantire la salute del paziente a bordo. La risposta coordinata dei soccorsi e della Polizia. Non appena il mezzo di soccorso si è fermato per l’imprevisto tecnico, la macchina operativa del 118 si è mossa con estrema rapidità. Un secondo veicolo sanitario è stato inviato immediatamente sul punto esatto del guasto, permettendo il trasferimento del malato in condizioni di totale sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A2 in tilt: ambulanza guasta, il blitz dei soccorsi salva il paziente

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