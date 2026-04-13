Durante un intervento in ambulanza, la telecamera di sorveglianza non ha funzionato, impedendo la registrazione dell’evento. Sebbene la telecamera fosse presente, quella sera non ha prodotto alcun video. Questa situazione si inserisce in un contesto di indagini legali condotte dal procuratore di Forlì, che ha commentato che il dispositivo non ha funzionato proprio in quel giorno. La mancanza di registrazioni rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’intera vicenda.

Nell’ambulanza c’erano, ma quella sera non hanno registrato nulla. È uno dei passaggi più delicati della conferenza stampa emersi dalle parole del procuratore di Forlì, Enrico Cieri, che ha ricostruito in conferenza stampa i dettagli dell’inchiesta sulla morte dell’85enne Deanna Mambelli e sull’arresto dell’autista della Croce Rossa Luca Spada. Secondo quanto riferito dal magistrato, le telecamere erano state installate proprio a seguito di segnalazioni anomale: “Fonti confidenziali dei carabinieri avevano indicato un’abnorme mortalità nei trasporti secondari affidati a questo signore”. Un elemento che aveva spinto gli investigatori ad attivare strumenti di controllo più stringenti, nel tentativo di chiarire cosa accadesse durante i trasferimenti dei pazienti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La telecamera guasta nell’ambulanza mentre Luca Spada agiva. Il procuratore di Forlì. “Non ha funzionato proprio quel giorno”

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