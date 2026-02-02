Il blitz pesarese manda in tilt il Pd Col più inaspettato dei protagonisti
Questa mattina a Pesaro, un blitz improvviso ha colpito il Partito Democratico, lasciando tutti sorpresi. Tra i protagonisti, il sindaco Ricci e la deputata Morani erano entrambi a Napoli, mentre l’ex governatore Ceriscioli si trovava alla presentazione di una mostra. Nessuno sembra aver potuto partecipare all’operazione, che ha comunque creato scompiglio tra i membri del partito.
Hanno tutti un alibi di ferro: Matteo Ricci e Alessia Morani erano entrambi a Napoli, Luca Ceriscioli era alla presentazione della mostra di Loreno Sguanci. Hanno tutti però anche un movente: chi le elezioni politiche, chi Bruxelles, chi il ritorno in campo dopo anni di distanza. E all’assemblea regionale del Pd di sabato scorso ad Ancona hanno lasciato tracce evidenti anche se nessuno di loro c’era. E’ la congiura degli assenti quella che è andata in scena l’altro ieri. Riuscitissima. Tanto che i vertici del partito sono andati in tilt, a partire dalla segretaria Chantal Bomprezzi e dal suo principale consigliere, Francesco Comi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
