A12 stop notturno allo svincolo di Santa Severa | ecco i percorsi

Nella notte, lo svincolo di Santa Severa sulla A12 Roma-Civitavecchia sarà chiuso al traffico per un intervento di manutenzione sulla rete stradale. La sospensione temporanea del traffico riguarderà esclusivamente questa uscita, interessando i percorsi di accesso e uscita nella zona costiera laziale. L'intervento è programmato per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’area, senza indicare altre modifiche o variazioni sui percorsi alternativi.

Un intervento di manutenzione sulla rete viaria dell’area laziale costiera comporterà la sospensione temporanea del traffico presso lo svincolo di Santa Severa, situato sulla A12 Roma-Civitavecchia. L’interruzione, programmata per le ore notturne tra lunedì 20 aprile e martedì 21 aprile, è necessaria per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo l’arteria autostradale. Logistica dei flussi e percorsi alternativi per gli automobilisti. Le operazioni di ripristino della segnaletica, gestite da Autostrade per l’Italia, interesseranno lo snodo di Santa Severa sia deve dirigersi verso la capitale, sia proviene dalla SS1 Aurelia in direzione nord.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A12, stop notturno allo svincolo di Santa Severa: ecco i percorsi Notizie correlate Viabilita’: su A12 Roma-Civitavecchia chiuso per una notte lo svincolo di Santa SeveraSulla A12 Roma-Civitavecchia, saranno effettuati lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. A12 verso Livorno: blocchi notturni allo svincolo di Deiva MarinaGli automobilisti che percorrono l’autostrada A12 verso Livorno dovranno affrontare delle limitazioni notturne allo svincolo di Deiva Marina a causa... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Viabilita’: su A12 Roma-Civitavecchia chiuso per una notte lo svincolo di Santa Severa; Chiude una notte sulla A12 lo svincolo Santa Marinella-Santa Severa.