Viabilita’ | su A12 Roma-Civitavecchia chiuso per una notte lo svincolo di Santa Severa

Nella notte, lo svincolo di Santa Severa sulla A12 Roma-Civitavecchia sarà chiuso per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. La chiusura è prevista esclusivamente durante le ore notturne, per minimizzare i disagi agli automobilisti. La circolazione sulla strada sarà regolare durante il resto della giornata, mentre le autorità di competenza hanno comunicato le modalità di deviazione e i tempi di intervento.

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, saranno effettuati lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Per questo motivo, dalle 22 di lunedì 20 aprile fino alle 6 di martedì 21 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa, sia in entrata verso Roma che in uscita per coloro che provengono dalla SS1 Aurelia. Indicazioni per gli automobilisti. In alternativa, si consiglia di utilizzare percorsi alternativi: per chi entra verso Roma, si raccomanda di prendere l’uscita di Cerveteri Ladispoli; mentre per chi esce dalla SS1 Aurelia, l’uscita consigliata è Civitavecchia sud. Queste informazioni sono state comunicate tramite una nota ufficiale da Autostrade per l’Italia.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilita’: su A12 Roma-Civitavecchia chiuso per una notte lo svincolo di Santa Severa Notizie correlate Leggi anche: Viabilita’: su A12 chiusa per una notte l’entrata dello svincolo di Civitavecchia nord Leggi anche: Viabilita’: su A12 chiusa per una notte uscita di Civitavecchia sud Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A12, manutenzione tra Tarquinia e Civitavecchia: lavori e chiusure a Monte Romano; A12 Roma-Civitavecchia, svincolo chiuso per lavori: data, orario e percorso alternativo; A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI CIVITAVECCHIA NORD; Autostrada A12, chiusure su litorale per lavori: date, orari, dove passare. A12 Roma-Civitavecchia, svincolo chiuso per lavori: data, orario e percorso alternativoA12 Roma-Civitavecchia, chiusure in programma nelle prossime ore a causa di alcuni lavori programmati. Queste le informazioni su giorno, orario e percorso alternativo che si può seguire per raggiunger ... msn.com Lavori sull’A12 tratta Civitavecchia porto – Tarquinia: chiude l’uscita di Tarquinia per chi proviene da GrossetoL’ordinanza scatterà il 16 aprile e resterà in vigore per due giorni. Predisposto un percorso alternativo con inversione di marcia a Monte Romano ... civonline.it A12 Roma-Civitavecchia: chiusa per una notte l'uscita di Torrimpietra facebook