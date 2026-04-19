Verona-Milan 0-1 | Rabiot segna il gol-vittoria e mette una serie ipoteca sulla Champions

Nella partita tra Verona e Milan, terminata 0-1, il gol decisivo è stato segnato da Rabiot. La gara si è svolta al Bentegodi, con il Milan che ha faticato a imporre il proprio gioco contro una squadra avversaria determinata. Nonostante le difficoltà, un episodio ha permesso ai rossoneri di ottenere la vittoria e mettere pressione sulla qualificazione alla Champions League.

Verona 19 aprile 2026 - Il Milan non brilla, impantanato nella gara del Bentegodi, da un Verona coraggioso e combattivo, ma alla fine basta un lampo di Rabiot per conquistare i tre punti. I rossoneri si impongono per 0-1 in veneto e ottengono tre punti pesantissimi per la rincorsa alla Champions League. Il successo infatti riporta i rossoneri al secondo posto con il Napoli e permette di allungare a +8 sul Como quinto. Per gli scaligeri resta un'ottima prestazione, dove ancora però è mancato qualcosa in zona gol e ora a -10 dalla zona salvezza, lo spettro della retrocessione si avvicina ogni gara sempre di più. La classifica della Serie A Primo tempo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Verona-Milan 0-1: Rabiot segna il gol-vittoria e mette una serie ipoteca sulla Champions Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: Rabiot sblocca Verona MilanSimic fa questa confessione su Modric: «Ho parlato con lui, è molto felice al Milan ma mi ha detto questo sul suo futuro» Milan, Tare non si... Diretta gol Serie A LIVE: Rabiot decide Verona MilanCalciomercato Inter: smentita quella contropartita nell’affare Bastoni-Barcellona! Non arriverà (al momento) in nerazzurro Simic fa questa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Verona - Milan; Verona-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; I PRECEDENTI | Quasi 9 anni fa l'ultimo successo del Verona, per il Milan filotto di 6 vittorie; Hellas Verona-Milan (Serie A 2025-’26): Dove Vederla E Le Probabili Formazioni. Verona-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, finisce il match al BentegodiI rossoneri hanno un'importante occasione per mettere al sicuro la zona Champions, ma l'Hellas non vuole arrendersi ... tuttosport.com Verona-Milan 0-1, pagelle e tabellino: ai rossoneri basta un goal di Rabiot, vittoria col minimo sforzo al BentegodiIl Milan espugna il campo del Verona ed ottiene tre punti pesantissimi in ottica Champions League: al Bentegodi basta un goal di Rabiot. Missione compiuta con il minimo sforzo. Il Milan aveva bisogno ... goal.com Queste le parole di Rabiot al termine di Verona-#Milan! "Non so cosa farà il Mister, se rimarrà o chi andrà via a fine stagione...noi siamo con lui, dobbiamo vincere anche per lui e il suo staff" "Oggi abbiamo sbagliato troppo, ma a questo punto della stagione facebook #Leao per #Rabiot! Il #Milan è in vantaggio a Verona #VeronaMilan x.com