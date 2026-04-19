Verona-Milan 0-1 | Rabiot segna il gol-vittoria e mette una serie ipoteca sulla Champions

Da sport.quotidiano.net 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Verona e Milan, terminata 0-1, il gol decisivo è stato segnato da Rabiot. La gara si è svolta al Bentegodi, con il Milan che ha faticato a imporre il proprio gioco contro una squadra avversaria determinata. Nonostante le difficoltà, un episodio ha permesso ai rossoneri di ottenere la vittoria e mettere pressione sulla qualificazione alla Champions League.

Verona 19 aprile 2026 - Il Milan non brilla, impantanato nella gara del Bentegodi, da un Verona coraggioso e combattivo, ma alla fine basta un lampo di Rabiot per conquistare i tre punti. I rossoneri si impongono per 0-1 in veneto e ottengono tre punti pesantissimi per la rincorsa alla Champions League. Il successo infatti riporta i rossoneri al secondo posto con il Napoli e permette di allungare a +8 sul Como quinto. Per gli scaligeri resta un'ottima prestazione, dove ancora però è mancato qualcosa in zona gol e ora a -10 dalla zona salvezza, lo spettro della retrocessione si avvicina ogni gara sempre di più.  La classifica della Serie A Primo tempo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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