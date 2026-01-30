Perugia a spasso con un coltello a serramanico e lo spray al peperoncino

La polizia di Perugia ha denunciato un uomo di 47 anni, cittadino tunisino con precedenti, trovato in giro con un coltello a serramanico e uno spray al peperoncino. L’uomo non ha dato spiegazioni valide sul motivo di quel suo equipaggiamento e ora rischia una denuncia per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

In giro 'armato' di coltello e spray. La polizia di Perugia ha denunciato un 47enne, cittadino tunisino con diversi precedenti, per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. L'uomo è stato intercettato dalla polizia in compagnia di una donna. I due hanno provato a evitare il controllo imboccando una strada senza uscita. I poliziotti hanno beccato il 47enne che provava a disfarsi di uno spray al peperoncino e di un coltello a serramanico con lama lunga 8 centimetri.

