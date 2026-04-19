A Roma, durante una manifestazione, un poliziotto della Digos è stato colpito alla testa da un oggetto di vetro e ferito. La protesta ha coinvolto circa 300 persone che hanno sfilato per le strade della città, esprimendo solidarietà a un detenuto coinvolto in un caso giudiziario. La manifestazione si è svolta senza altri incidenti rilevanti e le forze dell’ordine hanno mantenuto il controllo della situazione.

Tra i soggetti monitorati, sono scesi nella Capitale solo pochi rappresentanti dei circoli anarchici di Genova e Trento. Numeri esigui, una decina in tutto. Alla manifestazione di piazza dell’Immacolata hanno preso parte solo i compagni del centro sociale anarchico «Bencivenga Occupato», situato nel quartiere Nomentano. È stato al centro delle cronache giudiziarie tra il 2020 e il 2022 per le indagini su una cellula anarchica insurrezionalista. Nell’operazione Bialystok (2020) sono state arrestate dalla Digos sette persone accusate di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. L’accusa era che il Bencivenga fosse la base logistica e il «quartier generale» per la pianificazione di attentati a Roma.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - A Roma gli anarchici feriscono un poliziotto

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