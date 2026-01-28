Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza | gli eventi in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto

Da giovedì 29 gennaio a domenica 1° febbraio, piazza Umberto e piazza Cesare Battisti si riempiono di eventi. L’amministrazione comunale ha organizzato una serie di appuntamenti per far vivere al massimo questi spazi centrali della città, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Le iniziative, inserite nel progetto “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”, puntano a rendere più vivace e partecipata la vita in centro.

Di seguito il programma delle quattro giornate: tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione. Le eventuali variazioni al programma saranno comunicate sul portale istituzionale del Comune di Bari. Prosegue il ciclo di incontri dedicati ai diritti dell’infanzia con le classi della scuola primaria. Attraverso letture tematiche e attività ludiche, i bambini vengono accompagnati alla scoperta dei diritti fondamentali e dei valori della Costituzione. Nel salottino letterario di Piazza Idea torna l’appuntamento dedicato alla lettura e al dialogo culturale. In calendario la presentazione del libro “Laila, figlia dei cedri e del mare” di Lina Al Bitar, romanzo autobiografico che racconta il percorso di una donna tra guerra, esodo, resilienza e rinascita, con prefazione di Nichi Vendola.🔗 Leggi su Baritoday.it

