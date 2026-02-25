Naro dopo trent’anni parte il cantiere del depuratore di contrada Trinità

Impianto mai entrato in funzione dal 1997, intervento da oltre 2 milioni finanziato con il Pnrr. Aica: “Restituiamo alla comunità un’incompiuta” A Naro si apre una pagina attesa da oltre trent’anni. È stata consegnata oggi, mercoledì 25 febbraio, l’area di cantiere per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’impianto di depurazione di contrada Trinità, infrastruttura realizzata tra gli anni Ottanta e Novanta ma mai entrata in funzione. Alla consegna erano presenti i vertici di Aica rappresentata dal direttore generale e responsabile unico del progetto Francesco Fiorino, dalla presidente Danila Nobile e dal componente del Cda Francesco Puma, insieme al direttore tecnico della società di progettazione Rebuilding srl e ai rappresentanti dell’impresa esecutrice Ca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

