A volte mi sento sola la maternità mi ha tolto le idee Le chat delle mamme mi fanno stare male | lo sfogo di Chiara Gamberale

Chiara Gamberale si apre e racconta di sentirsi sola e senza idee dopo aver avuto figli. La scrittrice e conduttrice condivide il suo disagio, raccontando come le chat delle mamme le facciano stare male. Un’immagine di maternità spesso diversa da quella che si vede sui social, fatta di dubbi e solitudine.

“A volte mi sento sola e la maternità mi ha tolto idee ”. Storie di tutti i giorni, ma se è a dirle è Chiara Gamberale apriti web. In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’autrice di Dimmi di te (Einaudi) ha parlato dei cambiamenti nel suo privato degli ultimi anni. “Percepisco tanto gli esseri umani. Esco e mi arrivano addosso le facce, gli umori, la fatica delle persone. Se solo accompagno Vita a scuola, torno a casa inquinata”, spiega Gamberale. La scrittrice delinea una curiosa forma agorafobica che pur da democratica e progressista quale è la spinge addirittura a sostenere uno dei casi di cronaca più discussi e considerati, a torto, di destra: “Mi ritrovo che, per crescere una figlia, non volendo assecondare la tentazione di fare “la famiglia nel bosco”, faccio i conti con una realtà che mi fa stare male fisicamente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

