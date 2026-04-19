A Cologno al Serio il nuovo volto dell’Educational Center Uniacque

A Cologno al Serio è stato riaperto il nuovo Educational Center di Uniacque, un luogo dedicato alla comprensione e all’esperienza del valore dell’acqua. La struttura, rinnovata e ampliata, si rivolge a cittadini, studenti e al territorio, offrendo spazi e strumenti per approfondire tematiche legate all’acqua e alla sua gestione. L’inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti dell’azienda.

Un luogo pensato per conoscere, capire e vivere il valore dell’acqua, che oggi si rinnova e si amplia per parlare in modo ancora più efficace a cittadini, studenti e territorio. Nell’ambito della quinta edizione di WaterWeek 2026 – Passione 20.0, Uniacque ha inaugurato sabato 18 aprile l’ampliamento dell’Educational Center di Cologno al Serio, uno spazio dedicato alla divulgazione e all’esperienza diretta del servizio idrico integrato. Dopo quattro anni di attività, il centro, nato per avvicinare cittadini, studenti e scuole ai temi dell’acqua, dell’ambiente e del servizio idrico integrato, si presenta con nuovi ambienti, nuovi strumenti e...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Cologno al Serio, fuggono dai carabinieri a bordo di un’auto rubata: arrestato il conducenteIl presunto ladro d’appartamento è stato bloccato dopo un breve inseguimento in via Brescia mentre il complice è riuscito a fuggire. Leggi anche: Casa di Comunità a Cologno al Serio: aggiudicato l’appalto integrato, il progetto entra nel vivo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inaugurato oggi da Uniacque l’ampliamento dell’Educational Center; OpenWater - Uniacque - eventi; WaterWeek, torna la rassegna di Uniacque per raccontare il futuro dell’acqua; Uniacque, torna la WaterWeek per scoprire il futuro della gestione dell’acqua. A Cologno al Serio il nuovo volto dell’Educational Center UniacqueL’ampliamento appena inaugurato introduce nuovi spazi e un allestimento immersivo che rende ancora più coinvolgente il racconto del sistema idrico integrato, al centro anche delle visite guidate di Op ... bergamonews.it Sta per aprire Uniacque Educational CenterIl nuovo polo didattico di Uniacque verrà inaugurato il 21 marzo a Cologno al Serio. Ospiterà gli studenti delle primarie e secondarie per spiegare come funziona il servizio idrico integrato ... ecodibergamo.it