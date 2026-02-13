Cologno al Serio fuggono dai carabinieri a bordo di un’auto rubata | arrestato il conducente

Un inseguimento notturno a Cologno al Serio si è concluso con l’arresto di un uomo che stava guidando un’auto rubata. La fuga è iniziata quando i carabinieri hanno tentato di bloccare il veicolo sospetto, ma il conducente ha deciso di darsi alla fuga. Durante la corsa, l’auto ha attraversato alcune vie del centro e ha messo a rischio altri automobilisti. Alla fine, la polizia ha fermato il veicolo e arrestato il conducente, ritenuto coinvolto in un furto in appartamento.