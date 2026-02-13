Cologno al Serio fuggono dai carabinieri a bordo di un’auto rubata | arrestato il conducente
Un inseguimento notturno a Cologno al Serio si è concluso con l’arresto di un uomo che stava guidando un’auto rubata. La fuga è iniziata quando i carabinieri hanno tentato di bloccare il veicolo sospetto, ma il conducente ha deciso di darsi alla fuga. Durante la corsa, l’auto ha attraversato alcune vie del centro e ha messo a rischio altri automobilisti. Alla fine, la polizia ha fermato il veicolo e arrestato il conducente, ritenuto coinvolto in un furto in appartamento.
Cologno. È culminato con l’arresto di uno dei presunti ladri d’appartamento l’inseguimento avvenuto poco prima della mezzanotte del 7 febbraio. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviglio, impegnati in un servizio mirato alla prevenzione dei furti in abitazione, hanno notato in via Brescia un’Alfa Romeo Giulietta nera con targa straniera, poi rivelatasi essere clonata, con due persone a bordo. A insospettire i militari sono stati i guanti da lavoro indossati dagli occupanti del veicolo. All’alt intimato con i dispositivi luminosi e sonori, il conducente ha accelerato tentando di sottrarsi al controllo con una serie di manovre pericolose.🔗 Leggi su Bergamonews.it
