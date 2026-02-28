Nino Frassica scherza con Carlo Conti durante la conferenza stampa

Durante la conferenza stampa di Sanremo del 28 febbraio 2026, il comico Nino Frassica ha intrattenuto la sala con alcune battute rivolte a Carlo Conti, che era presente come conduttore. La scena ha suscitato risate tra i presenti, creando un momento di leggerezzza prima della fine dell’evento. Frassica è intervenuto in modo spontaneo, lasciando il pubblico divertito.

(Agenzia Vista) Sanremo, 28 febbraio 2026 Il comico Nino Frassica, ospite all'ultima puntata di Sanremo, fa divertire la sala stampa, scherzando con il conduttore Carlo Conti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.