Il fiume scomparso all’Istituto Pontano di Napoli la presentazione del libro di Vittorio del Tufo

Giovedì 30 gennaio alle ore 18 presso l’Istituto Pontano di Napoli si terrà la presentazione del libro di Vittorio Del Tufo, “Il fiume scomparso”, edito da Castelvecchi. L’evento si svolgerà al Corso Vittorio Emanuele 581 e offrirà l’occasione di conoscere il nuovo lavoro dell’autore, che affronta temi legati alla memoria e alla natura. È prevista una breve discussione a seguire la presentazione.

Sarà presentato giovedì 30 gennaio, alle ore 18, presso l' Istituto G. Pontano, al Corso Vittorio Emanuele 581 a Napoli, il nuovo libro di Vittorio Del Tufo, "Il fiume scomparso", pubblicato da Castelvecchi. All'incontro parteciperà Leandro Del Gaudio, giornalista del Mattino. Ad accogliere il pubblico con un saluto di benvenuto sarà Cicci Serra, presidente dell'Istituto Pontano. Napoli, una città che si muove e nasconde. Ambientato a Napoli nel 2016, Il fiume scomparso prende avvio da una città sotto la pioggia, con l'acqua che riaffiora dai tombini e le voragini che si aprono nel suolo come ferite antiche.

