Durante le recenti manifestazioni a Roma, alcuni partecipanti anarchici hanno rivolto insulti e commenti provocatori nei confronti di un agente di polizia rimasto ferito durante gli scontri. Le proteste hanno mostrato un’intensità crescente, con atteggiamenti che si sono fatti più aggressivi e provocatori nel corso delle ultime settimane. La situazione si mantiene tesa, mentre le forze dell’ordine cercano di gestire la situazione sul campo.

Gli anarchici continuano ad alzare il tiro, non è solo una percezione, perché le ultime manifestazioni stanno avendo caratteristiche sempre più preoccupanti. Quanto accaduto ieri a Roma, dove un funzionario della Digos è rimasto ferito a causa di una bottiglia scagliata dai manifestanti in piazza per Alfredo Cospito è un evento di per sé gravissimo, ma quanto accaduto dopo lo è ancora di più e rafforza l’idea che lo scontro si stia alzando ulteriormente. “A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il Governo è al fianco delle Forze dell'ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura”, ha dichiarato la premier Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “A bottigliate quando volete”. Ora gli anarchici sfottono il poliziotto ferito a Roma

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