Santu Atzei | il coro sardo rivive in un libro tra memoria musicale e speranza di rinascita

Il coro sardo “Santu Atzei” di Simaxis torna a vivere grazie a un libro che raccoglie le sue storie e le sue canzoni. Il lavoro di memoria, realizzato da uno dei membri storici, Gian Paolo Melis, conserva l’eredità di un gruppo che ha portato la musica dell’isola in tutta Italia e anche in Vaticano. Ora, questa testimonianza vuole mantenere vivo il patrimonio culturale e offrire nuove speranze di rinascita per il coro e la tradizione sarda.
Il coro tradizionale sardo “Santu Atzei” di Simaxis, un’eccellenza culturale che ha portato le sonorità dell’isola in giro per l’Italia e persino in Vaticano, rivive oggi grazie a un prezioso lavoro di memoria curato da uno dei suoi membri storici, Gian Paolo Melis. Un libretto che raccoglie ventidue anni di storia, di musica e di impegno sociale, e che potrebbe preludere a una rinascita del gruppo, interrottosi nel 2019 dopo un percorso ventennale costellato di successi e riconoscimenti. L’opera, più che una semplice cronaca, si configura come un atto d’amore verso un patrimonio musicale che rischiava di andare perduto, una testimonianza per le generazioni future e un invito a riprendere il cammino.🔗 Leggi su Ameve.eu
