Cristian Solaini racconta la sua rinascita | il libro sul percorso contro l' obesità

Cristian Solaini ha scritto un libro sulla sua lotta contro l'obesità, causa di un profondo cambiamento nel suo corpo e nella sua vita. Dopo anni di frustrazioni e tentativi falliti, ha deciso di condividere il suo percorso di rinascita. Oggi, Solaini si presenta diverso: più tonico e sicuro di sé, grazie a una dieta rigorosa e all’impegno quotidiano. La sua esperienza dimostra che con determinazione si può superare ogni ostacolo. Chi lo ha incontrato recentemente si sorprende nel vederlo così trasformato.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – Chi lo ha conosciuto anni fa e lo ha poi perso di vista, incontrandolo di nuovo negli ultimi tempi, probabilmente ha fatto fatica a riconoscerlo. È Cristian Solaini, noto volto del mondo televisivo e giornalistico valdarnese, che ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per affrontare una malattia cronica: una grave forma di obesità che gli stava creando seri problemi di salute. La sua scelta coraggiosa è raccontata nel libro “#La mia nuova vita. Rinascere a 50 anni”, uscito pochi giorni fa e con prefazione del dottor Giovanni Quartararo. «Dopo 50 anni in cui la mia vita è stata condizionata dal fisico, doveva accadere qualcosa di imprevedibile, ma non grave, per farmi prendere una decisione contro tutti e tutto», scrive Cristian nel volume. 🔗 Leggi su Lanazione.it

