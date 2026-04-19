5 cose da non mettere mai nel freezer | la terza può esplodere e diventare pericolosa

Il freezer è presente in molte cucine, usato per conservare alimenti come avanzi, cibi pronti e gelati. Tuttavia, ci sono alcune cose che non dovrebbero essere mai messe in freezer, poiché possono causare problemi o danni all’elettrodomestico. Tra queste, una può addirittura esplodere, rappresentando un rischio per chi lo utilizza. Conoscere quali sono gli oggetti da evitare aiuta a mantenere il freezer in buone condizioni e ad evitare incidenti.

Il freezer è uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle nostre case: dai contenitori di avanzi ai sacchetti di cibo pronto da cucinare, fino al gelato che non può mai mancare. Questo spazio prezioso, però, rischia spesso di trasformarsi in un deposito disordinato dove finisce di tutto, inclusi oggetti che non solo non dovrebbero starci, ma che potrebbero addirittura risultare pericolosi o danneggiarsi irreparabilmente. Barattoli di vetro. Avere in casa più pesto fatto in casa di quanto si riesca a consumare è un problema piacevole, ma conservarlo in un barattolo di vetro o in certi vasetti Mason nel freezer potrebbe crearne uno molto più serio.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - 5 cose da non mettere mai nel freezer: la terza può esplodere e diventare pericolosa Notizie correlate Iran, Khamenei agli Usa: “Navi da guerra nel Golfo? Più pericolosa l’arma che può affondarle”(Adnkronos) – Le navi da guerra sono certamente pericolose, "ma ciò che è più pericoloso è l'arma che può affondarle in mare". Leggi anche: “Rischi enormi da Artic Metagaz, può esplodere”: allarme di Mantovano sulla petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Negoziatori, bozze e rischi: 5 cose da sapere sui negoziati tra Stati Uniti e Iran per fermare la guerra; Azioni più sicure da tenere sempre per comprare da cassettista; Sesta malattia: cos'è? Come si prende, sintomi, durata e cura; La guida completa all'Islanda a novembre. Cose da non dire mai ad un chatbot per non mettere a rischio la propria privacyQuando si utilizza un chatbot come ChatGpt, Meta AI, Claude o qualsiasi altro modello di AI generativa, chiediamo tramite i prompt che venga assolto un compito, che può essere la stesura di un testo, ... corriere.it ChatGPT: 5 cose da non dire mai all’intelligenza artificialeChatGPT è diventato un alleato quotidiano per studiare, scrivere e risolvere problemi, ma usarlo senza consapevolezza può esporre i tuoi dati a rischi seri. Ecco 5 cose che non dovresti mai scrivere o ... 105.net Queste cose da portare in viaggio possono trasformare anche uno spostamento lungo o un volo low cost in un’esperienza più rilassata, organizzata e piacevole. - facebook.com facebook E' una di quelle cose che sai che succederà. Non sai quando ma sai che non puoi farci niente x.com