Iran Khamenei agli Usa | Navi da guerra nel Golfo? Più pericolosa l’arma che può affondarle

Il leader iraniano Khamenei ha avvertito gli Stati Uniti che le navi da guerra nel Golfo rappresentano un rischio, ma ha sottolineato che l’arma capace di affondarle è ancora più minacciosa. Durante un discorso pubblico, ha indicato che le forze iraniane sono pronte a rispondere a qualsiasi provocazione militare proveniente dagli Stati Uniti. In particolare, ha fatto riferimento a nuove tecnologie militari che potrebbero mettere in pericolo le navi da guerra americane nella regione.

Le navi da guerra sono certamente pericolose, "ma ciò che è più pericoloso è l'arma che può affondarle in mare". Così la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, minacciando le due portaerei Usa, la Ford e la Lincoln, che Donald Trump ha deciso di inviare nel Golfo come strumento di pressione per spingere.

Diplomazia in panne e navi americane nel Golfo Persico. Tra Usa e Iran è già iniziata l’escalationIl nome di Donald Trump compare nelle notizie di oggi perché, mentre afferma pubblicamente di voler negoziare con l’Iran, gli Stati Uniti dispiegano navi da guerra nel Golfo Persico, aumentando le tensioni nella regione.

