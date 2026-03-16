Rischi enormi da Artic Metagaz può esplodere | allarme di Mantovano sulla petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo
Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha lanciato un allarme sulla petroliera russa Arctic Metagaz, ora alla deriva nel Mediterraneo. La nave trasporta 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto, e si trova in condizioni di rischio elevato. Mantovano ha descritto la situazione come una potenziale bomba ambientale, sottolineando i pericoli legati alla sua presenza nella zona.
“I rischi sono enormi, ci si trova di fronte a una bomba ambientale”. Lo dice a Radio 24 il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando della petroliera russa Arctic Metagaz, alla deriva e carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. Mantovano: Arctic Metagaz è priva di equipaggio. “Questa imbarcazione è priva di equipaggio, non ci si può avvicinare, può esplodere da un momento all’altro. Se le autorità maltesi o l’Europa ce lo chiedessero saremmo pronti a intervenire nel giro di pochissimo. Condividiamo il monitoraggio con Malta in tempo reale”, spiega Mantovano. La rotta della petroliera russa in tempo reale ( link ). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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