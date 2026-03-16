Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha lanciato un allarme sulla petroliera russa Arctic Metagaz, ora alla deriva nel Mediterraneo. La nave trasporta 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto, e si trova in condizioni di rischio elevato. Mantovano ha descritto la situazione come una potenziale bomba ambientale, sottolineando i pericoli legati alla sua presenza nella zona.

“I rischi sono enormi, ci si trova di fronte a una bomba ambientale”. Lo dice a Radio 24 il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando della petroliera russa Arctic Metagaz, alla deriva e carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. Mantovano: Arctic Metagaz è priva di equipaggio. “Questa imbarcazione è priva di equipaggio, non ci si può avvicinare, può esplodere da un momento all’altro. Se le autorità maltesi o l’Europa ce lo chiedessero saremmo pronti a intervenire nel giro di pochissimo. Condividiamo il monitoraggio con Malta in tempo reale”, spiega Mantovano. La rotta della petroliera russa in tempo reale ( link ). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Rischi enormi da Artic Metagaz, può esplodere”: allarme di Mantovano sulla petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo

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