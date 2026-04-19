3dmakerpro eu 3dmakerpro Whale 3D Scanner | Verdetto Finale

In un recente sviluppo legale, è stato pubblicato il verdetto finale riguardante il dispositivo Whale 3D Scanner prodotto da 3dmakerpro. Nell’ambito di questa decisione, sono stati presi in considerazione vari aspetti tecnici e commerciali del prodotto. L’articolo include anche una nota di trasparenza in cui si specifica la presenza di link di affiliazione, per i quali potrebbero essere ricevute commissioni senza costi aggiuntivi per gli utenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Doppio Core e precisione 0,05mm: quanto vale la tecnologia Whale?. L’architettura tecnica del 3DMakerpro Whale si basa su un sistema a Doppio Core indipendente. A differenza dei comuni scanner che utilizzano un singolo sensore per la cattura dei dati, questa configurazione impiega due core che lavorano in parallelo. In termini di workflow professionale, l’integrazione di due core distinti permette di gestire il flusso di informazioni spaziali in modo più strutturato, mirando a una riduzione del rumore digitale durante la generazione della nuvola di punti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 3dmakerpro (eu) 3dmakerpro Whale 3D Scanner: Verdetto Finale Notizie correlate EU: rejects Iran’s categorisation of EU armies as ‘terrorist groups’“We reject the announcement of the listing of EU armies and the accusation of terrorism,” said European Commission spokesperson Anouar El Anouni. Don’t get sense EU countries ready to give Ukraine date for membership, EU’s Kallas saysZelenskiy repeated on Saturday that he needed a date as part of security guarantees for a final peace package with Russia.