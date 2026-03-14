A Milano, nei centri sociali, si è svolto un corteo che ha ricordato il giovane antifascista Dax, ucciso nel 2003 in un agguato nella zona Ticinese. La manifestazione, durata tre giorni, ha visto la partecipazione di gruppi della sinistra antagonista che hanno espresso anche posizioni contro l’imperialismo americano e sionista. La giornata è stata caratterizzata dalla pioggia e dalla presenza di diversi attivisti.

Milano, 14 marzo 2026 – Una giornata segnata dalla pioggia e nel segno del ricordo del militante antifascista Dax, morto a 23 anni la sera del 16 marzo 2003 in un agguato in zona Ticinese a Milano. Prima con l’occupazione del Palasharp, in disuso dal 2011, questa mattina, e nel pomeriggio col corteo dall’Arco della Pace per ricordare – con una “tre giorni” cominciata sabato 14 marzo – il giovane 26enne ucciso a coltellate. Almeno 400 fra ragazzi e ragazze dei movimenti antagonisti e dei centri sociali hanno sfilato unendo, al ricordo dell’ amico Dax, slogan contro la guerra israelo-americana in Iran, contro il riarmo, il Governo Meloni e contro Israele responsabile della morte di oltre 80mila civili (fra cui donne e bambini) nella Striscia di Gaza dall’ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, centri sociali in corteo per ricordare il compagno Dax e contro “l’imperialismo americano e sionista”: la tre giorni della sinistra antagonista

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