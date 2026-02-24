Soft trekking sull' Etna e cucina wild in bivacco

Un soft trekking sull’Etna si svolge sabato 14 marzo, portando i partecipanti sulla vetta per vivere il paesaggio vulcanico in modo diretto. La causa è offrire un’esperienza immersiva che combina cammino e gastronomia outdoor in bivacco, permettendo di gustare piatti tipici sotto il cielo stellato. L’evento si rivolge a chi cerca un’avventura autentica, lontano dai percorsi convenzionali, in un ambiente naturale unico. La salita si conclude con una cena in quota, tra panorami e sapori intensi.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Sabato 14 marzo vi proponiamo un’esperienza che va oltre il semplice camminare: un trekking sul nostro vulcano con cucina outdoor in bivacco, per assaporare l’inverno etneo con tutti i sensi. Cammineremo lungo un sentiero in leggera salita, immergendoci gradualmente nel bosco tra pioppi e pini neri, circondati dai colori, dagli odori e dal silenzio tipico di questa stagione. Lungo il percorso osserveremo i segni lasciati dalle eruzioni vulcaniche succedutesi dalla seconda metà dell’Ottocento: colate laviche, canali di scorrimento e coni piroclastici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Capodanno Etna Nord: soft trekking da Ragabo a grotta CorruccioIl Capodanno sull’Etna Nord propone un itinerario di soft trekking da Ragabo alla grotta Corruccio. Capodanno sull'Etna: trekking fino al rifugio GemellaroIl Capodanno sull'Etna offre l'opportunità di trascorrere la prima giornata dell'anno immersi nella natura, con un trekking fino al rifugio Gemellaro.