Kebinatshipi da campione del mondo sul giro della morte al tempone sui 100 La novità Thomas risponde | primi sub 10 dell’anno

Durante il fine settimana di Pasqua sono stati registrati i primi tempi sotto i dieci secondi sui 100 metri dell’anno, con due atleti che hanno ottenuto crono notevoli in località diverse. Entrambi i risultati sono stati realizzati con un vento di 1,2 metri al secondo, favorendo le prestazioni. La novità più rilevante riguarda anche il campione del mondo sul giro della morte, che si è distinto in questa occasione con un risultato importante.

Il weekend di Pasqua ha portato in dote le prime volate sotto i dieci secondi sui 100 metri, con due crono decisamente sensazionali in due località molto distanti tra loro e accomunate per l’occasione dal medesimo vento a favore (1,2 ms). Venerdì 3 aprile è arrivata la rasoiata inattesa del botswano Busang Colen Kebinatshipi: sì, proprio il campione del mondo dei 400 metri, che dal giro della morte si è spostato sul rettilineo e nella sua Gaborone ha tuonato un imperiale 9.89. Il 22enne, argento nella 4×400 alle Olimpiadi di Parigi 2024 e primatista nazionale del giro di pista con il crono di 43.53, non si cimentava nella specialità regina dell’atletica da addirittura quattro anni (10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kebinatshipi, da campione del mondo sul giro della morte al tempone sui 100. La novità Thomas risponde: primi sub 10” dell’anno Leonardo DiCaprio, 10 anni dall’Oscar: dalla convocazione virale a Madrid al discorso sul clima che fece il giro del mondoNel 2016 Leonardo DiCaprio riceveva finalmente il suo primo (e finora unico) Oscar per il suo ruolo di protagonista in The Revenant. Tre ospedali milanesi tra i primi 100 al mondo, 5 lombardi tra i primi 8 in ItaliaLa transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più… Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore... Argomenti più discussi: La metamorfosi di Kebinatshipi: tempo mostruoso nei 100 metri per l’oro iridato dei 400!; Incredibile: il campione del mondo dei 400 Kebinatshipi due volte sotto i 990 sui 100! Il VIDEO; La metamorfosi di Kebinatshipi | tempo mostruoso nei 100 metri per l’oro iridato dei 400!; Niente World Relays per la 4×400, ma prova positiva: i 4 tempi di frazione. La metamorfosi di Kebinatshipi: tempo mostruoso nei 100 metri per l’oro iridato dei 400!Il campione del mondo in carica sui 400 metri piani, il rappresentante del Botswana Collen Kebinatshipi, è diventato il primo uomo a scendere sotto i 10 ... oasport.it DUE VOLTE 9"89 SUI 100 PER COLLEN KEBINATSHIPI! INFORTUNIO PER LETSILE TEBOGO A CAUSA DEI BLOCCHI è in condizioni stellari il campione del mondo dei 400, Collen Kebinatshipi, che ai campionati del Botswana scende due volte sott facebook