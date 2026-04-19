1 Maggio | trekking sull' Etna e pranzo in rifugio nel bosco

Il primo maggio si è svolto un trekking sull’Etna, che ha coinvolto escursionisti tra boschi di pini, colate laviche e punti panoramici sul vulcano. Alla fine dell’escursione, i partecipanti hanno pranzato in un rifugio situato nel cuore del bosco. L’attività ha offerto un’immersione nella natura primaverile dell’area, con ambienti sia boschivi sia vulcanici visibili lungo il percorso.

L’1 maggio immerso nella magia primaverile dell’Etna: un’esperienza tra boschi fitti, colate laviche e panorami mozzafiato del vulcano Etna, concludendo con un pranzo in rifugio immerso nel bosco di pini. Partiremo da quota 1.500 metri per immergerci in una foresta rigogliosa fatta di querce e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Bagno di bosco sull’Etna il 25 aprile, con pranzo in rifugio Montano“Bagno di bosco sull’Etna”: ritorna il classico trekking del 25 aprile, con un con pranzo (facoltativo) in rifugio montano, proposta da “Etna e... Trekking sull'Etna e yoga nel bosco RagaboUn’esperienza immersiva sull’Etna di Trekking e Yoga tra i boschi con i primi colori primaverili, panorami mozzafiato ed antiche colate laviche. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: 5 mete dove andare per il ponte del 1° maggio 2026 in Italia, Europa e nel mondo; Se sei ancora indeciso per il 1 maggio, ecco l'idea che fa per te!; Quattro visite guidate con l’Ecomuseo di Argenta; Taranto | Camminare Intorno al Mar Piccolo. Trekking sull’Everest, a Sinnai il racconto in biblioteca di Stefano Vascotto e Stefano PintoreOspitati nel contesto del progetto Incontri di montagna, la rassegna tematica che affronta temi legati allo sport e ai viaggi a contatto con la natura ... msn.com Lo avete mai visitato il roseto piú bello di Genova Tenetevi pronti perchè a maggio ho organizzato tre tour ai Parchi di Nervi insieme all’agronomo e guida ambientale Marco Fossati. Prima faremo un salto in passeggiata dove vi racconterò la storia dell - facebook.com facebook Il 7 maggio a Milano visita esclusiva tra i capolavori di Palazzo Citterio e poi entrate con noi a Orticola: una meravigliosa anteprima x.com