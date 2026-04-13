Trekking sull' Etna e yoga nel bosco Ragabo
Un’escursione sull’Etna permette di esplorare i paesaggi vulcanici caratterizzati da colate laviche e boschi antichi. Durante la passeggiata, si può ammirare il cambio di stagione con i primi colori primaverili, mentre il percorso offre viste panoramiche che spaziano sulla regione circostante. L’attività si arricchisce con sessioni di yoga nel bosco Ragabo, un’area immersa nella natura tra gli alberi e i sentieri.
Un’esperienza immersiva sull’Etna di Trekking e Yoga tra i boschi con i primi colori primaverili, panorami mozzafiato ed antiche colate laviche. Partiremo dal Rifugio Ragabo, incamminandoci lungo il sentiero, tra i maestosi alberi della pineta Ragabo. Raggiungeremo il Rifugio Pitarrone (1481 m).🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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