Bagno di bosco sull’Etna il 25 aprile con pranzo in rifugio Montano

Il 25 aprile si terrà un’escursione nel bosco sull’Etna organizzata da “Etna e Dintorni”. L’attività prevede un percorso di trekking e, in alternativa, la possibilità di pranzare in un rifugio montano. L’evento è aperto a chi desidera trascorrere una giornata all’aperto tra la natura e i paesaggi vulcanici dell’area. La partecipazione richiede la prenotazione e il rispetto delle indicazioni fornite dagli organizzatori.

“Bagno di bosco sull’Etna”: ritorna il classico trekking del 25 aprile, con un con pranzo (facoltativo) in rifugio montano, proposta da “Etna e Dintorni”. Un trekking immersi nel boschi di Etna sud ci conduce fino a un punto panoramico da cui è possibile godere la vista della zona sommitale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Trekking sull'Etna fino al rifugio di Monte GemellaroUn’escursione sull'Etna rilassante a quota media, proprio nel momento in cui la natura inizia a risvegliarsi e nell’aria si sentono i primi segnali... Pasqua sull'Etna: trekking fino al rifugio di Monte GemellaroSe stai cercando cosa fare per la Pasqua 2026 Sharing Sicily propone un trekking facile e panoramico sull’Etna fino al Rifugio di Monte Gemellaro,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Forest-bathing a Tor Marancia, passeggiata immersiva nel bosco; Radio Carcere: Prigioni d'Italia - Carcere Don Bosco di Pisa parla l’ex detenuto: Li viviamo in piccole celle sovraffollate, siamo invasi dalle cimici e c’e’ chi ha ancora il bagno a vista. A seguire le lettere scritte dalle persone detenute.; Bosco pulito alla fornace — pulizia del Borro di Rignalla; Urbe & Turbe Vol.04: a Roccabianca il festival che esplora la felicità tra digitale e natura. Immagina di fare il bagno in una “piscina” naturale tra i resti di una villa romana siamo ai Bagni Regina Giovanna a #Sorrento, un luogo iconico della #Campania - facebook.com facebook Bagno di folla per la nostra Giorgia #Meloni a Vinitaly x.com