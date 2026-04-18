La giornalista Federica Zille ha pubblicamente risposto alle critiche rivolte da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. I tre ex calciatori avevano commentato il suo operato e quello dei colleghi di Dazn, utilizzando un linguaggio che Zille ha giudicato inappropriato. La risposta della giornalista è arrivata dopo le dichiarazioni fatte dai commentatori sportivi, che avevano suscitato discussioni sui social e sui media.

La giornalista pordenese Federica Zille ha deciso di rispondere pubblicamente alle critiche ricevute da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, contestando duramente il linguaggio utilizzato dai tre ex calciatori nei confronti del suo operato e dei colleghi di Dazn. Il diverbio nasce dalle parole pronunciate a gennaio durante lo spazio televisivo Viva El Fútbol, in cui i protagonisti avevano attaccato il lavoro della professionista e del suo team a seguito di un confronto tecnico sulla sfida tra Como e Milan, terminata con il punteggio di 3-1 per i rossoneri. Tutto ha avuto inizio quando, durante la trasmissione dedicata al calcio, Antonio Cassano aveva definito assurde le domande poste dai giornalisti di Dazn, includendo tra i bersagli proprio Federica Zille.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zille contro Cassano e Adani: la dura risposta alle critiche

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