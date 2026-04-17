La pordenonese Federica Zille risponde agli insulti di Adani Cassano e Ventola | Quei 4 cog*****i di Dazn

Federica Zille, giornalista di Dazn originaria di Pordenone, ha replicato agli insulti rivoltile a gennaio da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola durante il programma

La pordenonese Federica Zille, giornalista di Dazn, ha deciso di rispondere a Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola che a gennaio nel loro spazio "Viva El Fútbol" avevano attaccato sia lei che i suoi colleghi.Como-Milan era finita con il punteggio di 3-1 a favore dei rossoneri con il Como.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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