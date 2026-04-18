Zielinski nella storia | il gol al Cagliari lo rende il miglior marcatore polacco della Serie A

Il centrocampista ha segnato un gol decisivo nel match contro il Cagliari, superando così i precedenti marcatori polacchi nella storia della Serie A. Con questa rete, ha raggiunto la vetta tra i migliori marcatori polacchi nel massimo campionato italiano, superando Milik grazie a una conclusione nel finale di partita. La rete ha contribuito alla vittoria della sua squadra e ha segnato un momento importante nella sua carriera.

di Lorenzo Vezzaro Zielinski supera i marcatori polacchi del massimo campionato: davanti Milik grazie alla splendida rete del 3-0 nel finale di Inter Cagliari. I gol inutili, nella maggior parte dei casi, non esistono. Tutto può fare brodo quando segni, specie se la marcatura può contribuire a farti entrare in maniera definitiva nella storia della Serie A. Citofonare in questo senso a Piotr Zielinski, subentrato nella ripresa del match contro il Cagliari al posto di Henrikh Mkhitaryan e autore, nel recupero della sfida, della rete del definitivo 3-0. Una prodezza balistica arrivata con uno splendido tiro dalla distanza, una conclusione disegnata col goniometro che rappresenta un autentico manuale del calcio.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zielinski nella storia: il gol al Cagliari lo rende il miglior marcatore polacco della Serie A Notizie correlate Zielinski Inter, contro la Roma assist da record: sono 100 i contributi al gol del polacco in Serie AMercato Inter, il Barcellona molla Bastoni? I blaugrana guardano in Serie A per l’alternativa al difensore nerazzurro… Calciomercato Inter LIVE:... Leggi anche: Lautaro terzo miglior marcatore della storia dell’Inter. Quanti gol gli mancano per raggiungere Altobelli Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inter-Cagliari 3-0: Thuram, Barella e Zielinski nella ripresa abbattono la resistenza rossoblù; Inter-Cagliari, le pagelle di CM: Thuram lancia un segnale, Dimarco nella storia. Perla di Zielinski, Palestra troppo solo; Le pagelle di Inter-Cagliari: la perla di Zielinski, Mina molla troppo presto; Lautaro persona speciale: Zielinski e il retroscena sul gesto del Toro dopo i flop di Polonia e Italia. Zielinski, un gol per la storia: è il miglior marcatore polacco della Serie ACon la rete del 3-0 segnata al Cagliari, il centrocampista ha superato Milik nella graduatoria arrivando a quota 50 gol segnati ... fcinternews.it Inter macchina da gol, sosta decisiva: Zielinski nella storia, Thuram e Barella…Festa a San Siro. L’Inter rifila tre gol al Cagliari e il Meazza si trasforma, tra salti di gioia e cori da Scudetto. Dal canto suo Chivu continua a non parlare di titolo, ma il 3-0 è un altro ... fcinter1908.it Il gol di Zielinski contro il Cagliari è stato sensazionale: che voto date a questa rete - facebook.com facebook Dumfries apparecchia per l’ennesimo golazo di Zielinski #InterCagliari x.com