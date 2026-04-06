Zielinski Inter contro la Roma assist da record | sono 100 i contributi al gol del polacco in Serie A

Durante la partita tra Inter e Roma, il centrocampista polacco ha raggiunto un traguardo importante, contribuendo con il suo assist al gol di un compagno, portando così a 100 il totale dei suoi interventi decisivi in Serie A. In questa occasione, il suo assist a un compagno di squadra ha rappresentato il suo 51° nel massimo campionato italiano.