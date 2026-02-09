Lautaro terzo miglior marcatore della storia dell’Inter Quanti gol gli mancano per raggiungere Altobelli

Lautaro Martínez diventa il terzo miglior marcatore di sempre dell’Inter. Con il gol contro il Sassuolo, ha raggiunto 171 reti e ora punta ad avvicinarsi a Roberto Boninsegna. Per raggiungere il record di Alessandro Altobelli, gli manca ancora qualche rete.

Lautaro Martínez continua a riscrivere la storia dell’Inter, un gol alla volta. Con la rete messa a segno contro il Sassuolo, il capitano nerazzurro ha raggiunto quota 171 gol in maglia interista, agganciando Roberto Boninsegna al terzo posto della classifica dei marcatori di tutti i tempi del club. Un traguardo di enorme peso specifico, reso ancora più significativo dal rendimento stagionale dell’argentino. Sono già 18 i gol complessivi, 14 dei quali in campionato, con una continuità da attaccante totale. Dieci reti nelle ultime dodici partite di Serie A certificano uno stato di forma eccellente e raccontano di un giocatore arrivato alla piena maturità, punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

