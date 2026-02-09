Lautaro terzo miglior marcatore della storia dell’Inter Quanti gol gli mancano per raggiungere Altobelli
Lautaro Martínez diventa il terzo miglior marcatore di sempre dell’Inter. Con il gol contro il Sassuolo, ha raggiunto 171 reti e ora punta ad avvicinarsi a Roberto Boninsegna. Per raggiungere il record di Alessandro Altobelli, gli manca ancora qualche rete.
Lautaro Martínez continua a riscrivere la storia dell’Inter, un gol alla volta. Con la rete messa a segno contro il Sassuolo, il capitano nerazzurro ha raggiunto quota 171 gol in maglia interista, agganciando Roberto Boninsegna al terzo posto della classifica dei marcatori di tutti i tempi del club. Un traguardo di enorme peso specifico, reso ancora più significativo dal rendimento stagionale dell’argentino. Sono già 18 i gol complessivi, 14 dei quali in campionato, con una continuità da attaccante totale. Dieci reti nelle ultime dodici partite di Serie A certificano uno stato di forma eccellente e raccontano di un giocatore arrivato alla piena maturità, punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Approfondimenti su Lautaro Inter
Thuram nella storia dell’Inter: miglior marcatore francese di sempre in A, superato…
Zaccagni, da capitano a uomo gol: è lui il miglior marcatore della Lazio
Ultime notizie su Lautaro Inter
Argomenti discussi: Lautaro è già sul podio dei migliori marcatori interisti di tutti i tempi. E in fuga per il titolo di capocannoniere; Toro dei Record: Lautaro Martinez riscrive la storia e sale sul podio dei marcatori dell'Inter; Gli attaccanti argentini protagonisti da sempre della Serie A; Sassuolo-Inter LIVE.
Inter, Lautaro terzo marcatore di sempre: Ho i brividi. Dimarco? Lo alleno con KolarovIl capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 5-0 dai nerazzurri al Mapei Stadium,. tuttomercatoweb.com
Lautaro, contro il Sassuolo arriva il record atteso e condiviso con BonimbaLautaro ha segnato la rete dello zero a tre nella gara di Reggio Emilia ed è terzo nella classifica dei marcatori nerazzurri di tutti i tempi ... fcinter1908.it
Capitano mio Capitano JS Mn SEI NELLA STORIA LAUTARO SEGNA SEGNA AL AL SASSUOLO, RAGGIUNGE BONINSEGNA E DIVENTA IL TERZO MIGLIOR MARCATORE DELLA STORIA DELL'INTER DELLA facebook
#Inter, Lautaro sempre più nella storia! 171 gol e terzo posto all-time: la classifica marcatori x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.