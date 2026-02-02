Mateta al Milan è saltato clamoroso Può inserirsi la Juventus? Qual è la posizione del club bianconero

La trattativa per portare Mateta al Milan è improvvisamente saltata, lasciando tutti sorpresi. Ora si apre uno spazio per la Juventus, che potrebbe decidere di inserirsi. La società bianconera non ha ancora preso una decisione ufficiale, ma non esclude di valutare questa possibilità nei prossimi giorni. La situazione si fa più incerta e tutti aspettano di capire quale sarà la mossa del club torinese.

rispetto al centravanti. Clamoroso colpo di scena sull’asse Londra-Milano: il trasferimento di Jean-Philippe Mateta in rossonero è ufficialmente naufragato. Nonostante il club avesse già raggiunto un accordo verbale con il Crystal Palace nei giorni scorsi, la dirigenza del Milan ha deciso di fare marcia indietro proprio sul traguardo. La scelta di non procedere con il tesseramento del francese, classe 1997, è maturata a seguito di ulteriori controlli medici e verifiche fisiche condotti nelle ultime ore, lasciando Allegri senza il rinforzo offensivo tanto atteso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

