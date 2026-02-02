Mateta al Milan è saltato clamoroso Può inserirsi la Juventus? Qual è la posizione del club bianconero

Da juventusnews24.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa per portare Mateta al Milan è improvvisamente saltata, lasciando tutti sorpresi. Ora si apre uno spazio per la Juventus, che potrebbe decidere di inserirsi. La società bianconera non ha ancora preso una decisione ufficiale, ma non esclude di valutare questa possibilità nei prossimi giorni. La situazione si fa più incerta e tutti aspettano di capire quale sarà la mossa del club torinese.

rispetto al centravanti. Clamoroso colpo di scena sull’asse Londra-Milano: il trasferimento di  Jean-Philippe Mateta  in rossonero è ufficialmente naufragato. Nonostante il club avesse già raggiunto un accordo verbale con il  Crystal Palace  nei giorni scorsi, la dirigenza del Milan ha deciso di fare marcia indietro proprio sul traguardo. La scelta di non procedere con il tesseramento del francese, classe 1997, è maturata a seguito di ulteriori controlli medici e verifiche fisiche condotti nelle ultime ore, lasciando Allegri senza il rinforzo offensivo tanto atteso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mateta al milan 232 saltato clamoroso pu242 inserirsi la juventus qual 232 la posizione del club bianconero

© Juventusnews24.com - Mateta al Milan è saltato, clamoroso. Può inserirsi la Juventus? Qual è la posizione del club bianconero

Approfondimenti su Mateta Milan

Zhegrova Juventus: retroscena sul futuro del kosovaro. Cosa pensa l’esterno bianconero e qual è la posizione del club dopo il suo inizio di stagione! Ultimissime

Yildiz Juve, clamoroso dall’Inghilterra: Arsenal a Torino, c’è stato questo incontro con Mendes. La posizione del club bianconero

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mateta Milan

Argomenti discussi: Perché il Milan prende Mateta. E perché lo vuole subito; Mateta al Milan rischia di saltare? Cosa è successo dopo le visite mediche; Milan-Mateta, gli ultimi sviluppi possono essere decisivi; Calciomercato: Milan vicinissimo a Mateta, Lookman verso il Fenerbahce. Napoli su Alisson.

mateta al milan èSalta Mateta al Milan: la Juve si è informata (e non molla Muani)Il mancato approdo di Mateta al Milan può portare la Juve ad affondare il colpo, resiste anche Muani. msn.com

mateta al milan èMateta, dall’Atalanta al Milan: dubbi però sulle sue ginocchiaAllegri: Mateta non lo metto nel bollettino, parlo solo di giocatori tesserati del Milan e lui per ora non lo è ... calcioatalanta.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.