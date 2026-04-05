Norton Cuffy alla Juve Ottolini vuole portare il suo ‘pupillo’ in bianconero | la valutazione e le ultime su questa possibile trattativa

Ottolini sta seguendo con attenzione il difensore del Genoa, Norton Cuffy, in vista di un possibile trasferimento alla Juventus. La trattativa si concentra sulla valutazione del giocatore e sulle ultime novità relative alla sua cessione. La società bianconera sta monitorando da vicino la situazione, mentre il tecnico e gli osservatori valutano le caratteristiche del giovane talento. La volontà di portarlo in rosa resta al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

di Francesco Spagnolo Norton Cuffy alla Juve, Ottolini continua a seguire con attenzione il giocatore del Genoa. La volontà resta quella di portarlo a Torino. Il calciomercato italiano sta vivendo una fase di profonda ristrutturazione, dove la capacità di scovare talenti a prezzi contenuti per poi trasformarli in asset di valore assoluto è diventata la priorità assoluta. In questo scenario, il nome che sta infiammando le discussioni tra gli addetti ai lavori è quello di un giovane esterno che ha saputo conquistare la scena con prestazioni di altissimo livello. Il possibile approdo di Norton Cuffy alla Juve rappresenta non solo un colpo di mercato, ma il simbolo di una nuova filosofia societaria volta a recuperare quel prestigio internazionale che negli ultimi anni era apparso appannato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norton Cuffy alla Juve, Ottolini vuole portare il suo ‘pupillo’ in bianconero: la valutazione e le ultime su questa possibile trattativa Norton Cuffy Juventus, Ottolini vuole portare in bianconero il talento del Genoa. I liguri, però, aprono ad una sola condizione. Le ultimeLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Infortunio Norton-Cuffy: è a serio rischio per il match con la Juve. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Infortunio Norton-Cuffy: è a serio rischio per il match con la Juve. Temi più discussi: La Juve guarda in casa Genoa: non solo Norton-Cuffy, fra gli osservati speciali c'è pure Ekhator; Genoa, Norton-Cuffy salta la sfida alla Juventus; Genoa, da domani testa alla Juventus: le ultime su Norton-Cuffy; Genoa, Sabelli in rampa di lancio. Niente Juve per Norton-Cuffy. Calcio: Genoa; Norton-Cuffy salta la sfida di Pasquetta alla JuventusAffaticamento per Ekuban. assenti diversi nazionali, nel 3-0 contro la Primavera a segno Masini, Colombo e Onana. Frendrup tenuto a riposo ... rainews.it Genoa, stop per Norton-Cuffy: salta Juventus e SassuoloGenoa, infortunio Norton-Cuffy: out contro Juventus e Sassuolo. De Rossi studia le alternative, mentre la Juve recupera tutti i giocatori. ligurianotizie.it (TS) "Da Retegui a Boga, da Norton-Cuffy a Licina: Ottolini ritrova il suo Genoa" https://ow.ly/rUq450YEiC5 facebook #DeRossi sarà costretto a rinunciare a uno dei suoi uomini migliori: Brooke Norton-Cuffy x.com