Enzo Bucchioni ha detto che il Milan deve vincere tutte le prossime partite prima del derby, perché non può permettersi di perdere punti contro le squadre più deboli. La sua preoccupazione nasce dal fatto che ogni punto perso potrebbe pesare molto nella corsa allo scudetto. In particolare, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione per non compromettere le chance di titolo.

Enzo Bucchioni, noto giornalista, era ospite durante l'ultimo appuntamento con 'Maracanà', programma in onda su 'TMW Radio'. Bucchioni si è espresso sulle principali tematiche del calcio italiano. Con l'imminente inizio della 25^ giornata di Serie A, non poteva mancare un commento alla lotta Scudetto con Milan e Inter impegnate questo weekend contro Pisa e Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole. "Deve fare filotto. C'è in ballo lo Scudetto. Se vuoi lottare fino alla fine devi vincere, anche perché non hai impegni settimanali. E stai recuperando dei giocatori importanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bucchioni: “Il Milan deve fare filotto prima del derby. Non può lasciare punti per strada con le piccole”

Mirco Antenucci ha detto che il Milan può vincere tutte le prossime partite prima del derby e che sono gli unici in grado di mettere pressione all’Inter in corsa scudetto.

