Milan Zazzaroni | Quello che è successo a San Siro non può esistere Il Var deve essere usato con coscienza

Ivan Zazzaroni ha criticato duramente quanto accaduto a San Siro, sottolineando che l’uso del VAR deve essere più responsabile. La decisione di intitolare “Ci Arrendiamo” sulla prima pagina del ‘Corriere dello Sport’ riflette la frustrazione per gli errori arbitrali di fine settimana. Zazzaroni ha spiegato che episodi simili non devono più ripetersi, chiedendo maggiore attenzione e consapevolezza da parte degli ufficiali di gara. La questione rimane aperta, mentre i tifosi aspettano risposte concrete.

La 26ª giornata del campionato di Serie A si è portata dietro un'enorme scia di polemiche per le decisioni arbitrali. Dall'abbaglio di Chiffi in Atalanta-Napoli all'inopportuno intervento del Var in Milan-Parma. Gli episodi saranno analizzati oggi nel consueto appuntamento con 'Open VAR', in onda sui canali di DAZN. In merito agli episodi della giornata di campionato appena conclusa, il 'Corriere dello Sport' ha titolato in prima pagina: "Ci Arrendiamo!". Il direttore del quotidiano, Ivan Zazzaroni, ha commentato la scelta in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Giorni di pianti ininterrotti per poi scoprire che, secondo la CAN, le decisioni di San Siro sono tutte corrette. Anzi, Piccinini avrebbe dovuto convalidare subito il gol e non annullarlo. x.com

